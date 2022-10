Trækker streg i sandet overfor gartnerier: - Vi kan ikke gå på kompromis med at beskytte naturen

Odense Kommune har mistet tålmodigheden med Dansk Gartneri.

Derfor har kommunen nu på egen hånd defineret, hvilke krav og retningslinjer byens 130 gartnerier skal indordne sig efter.

Målet er at få stoppet udledningen af kvælstoffer og pesticider til grundvand og vandløb.



- De har en helt anden måde at se tingene på, og det kan man så blive ved med at diskutere, alt imens at vores grundvand bliver forurenet, og vores vandløb bliver fyldt med pesticider. Så er det bare vigtigt, at vi trækker en streg i sandet, siger klima- og miljørådmand Tim Vermund (S).

Derfor har de 130 gartnerier i Odense Kommune fornyligt modtaget et brev, der forklarer, hvilke love og regler de skal opfylde for at opfylde miljøkravene og undgå udledninger til naturen. Og selvom dialogen med branchen ikke førte til fælles forståelse, er rådmanden sikker på, at kommunens nye retningslinjer er korrekte.

- Vi er helt sikre på, at de påbud, vi giver, er helt i overensstemmelse med loven. Det har man brugt rigtig lang tid på at drøfte, både med Miljøstyrelsen og Miljøministeriet og advokater, og derfor handler det om at være tydelige omkring regler, der skal overholdes, siger Tim Vermund.

Enige om uenighed

I brancheforeningen bekræfter formanden, at gartnerierne ikke har kunnet opnå enighed med kommunen om notatet, der skal sætte retningslinjerne for gartneriernes miljøindsats.

- Vi er enige om, at der ikke skal være udledning af pesticider, og det har gartnerierne arbejdet på hele tiden, men der er uenigheder blandt andet omkring punktkilder i forhold til fladebelastning, åbne og lukkede væksthuse og tolkning af, hvad en udledning er, siger Mikael Petersen, der er formand for Dansk Gartneri.

Organisationen er dog indforstået med, at kommunen nu på egen hånd, har sendt notatet ud til gartnerierne i Odense.

- Vi har forhandlet med Odense Kommune og er kommet med indspark og har drøftet de overordnede retningslinjer i notatet. Det har taget tid, men det er kommunens ret at sende notatet ud, når de vil, siger Mikael Petersen.

Kan koste job

I brevet bliver gartnerierne blandt andet bedt om at redegøre for processer, indretning og drift af produktionsforholdene, og der bliver stillet krav til udledninger, nedsivninger og spildevand fra gartnerierne.

Kommunens mål er alle gartnerier skal have godkendt deres miljøforhold og have tilladelser til bortskaffelse og udledninger inden 2024.

- Det bedste, man kan gøre, hvis man har forventninger til andre, er at være helt tydelig omkring, hvad det er for nogle forventninger, hvad er det helt konkret, man skal overholde, hvad er det for påbud, man skal overholde. Mere kan vi sådan set ikke gøre. Det er det, man skal overholde for at undgå at ende i politianmeldelse og påbud om driftstop, siger klima- og miljørådmanden.

Ifølge formanden for Dansk Gartneri vil kommunens nye retningslinjer betyde, at nogle gartnerier ikke kan fortsætte, og at det dermed vil koste arbejdspladser.

- Jeg vil ikke forholde mig til indholdet, før vi har drøftet notatet med gartnerierne i Odense. Men der er ting i notatet, vi finder problematiske, og der vil være gartnerier og arealer, der ikke kan indpasse sig under regelsættet, som det er udformet nu, siger formanden for Dansk Gartneri.

Ikke plads til kompromis

Rådmand Tim Vermund anerkender, at kommunens nye krav til gartnerierne kan koste arbejdspladser i branchen.

- Man kan ikke gå på kompromis med lovgivningen, man kan ikke gå på kompromis med at beskytte grundvand og naturen, så på den måde må det veje tungest i forhold til det myndighedsansvar, vi har. Og så er det op til branchen at vise, at man godt kan drive gartneri uden at forurene, og det ved jeg, at der er mange, der godt kan, siger Tim Vermund.

Dansk Gartneri vil nu holde møder med alle gartnerier i Odense for at få styr på, hvad de nye regler kommer til at betyde, og samtidig vil organisationen også forhøre sig hos andre myndigheder.

- Vi har kontakt med Miljøstyrelsen omkring de udfordringer der er, ved et sådant notat og bedt styrelsen sætte yderligere ord på den vejledning der er udgangspunkt for notatet, siger Mikael Petersen.

Ifølge Dansk Gartneri er der sket betydelige miljøfremskridt i branchen, hvilket også har betydet et stort fald i udledningen af pesticider.

En midtvejsevaluering af vandprøver taget af Odense Kommune ved gartnerier i 2021 viste dog fund af flere pesticider, der ikke må komme ud i naturen. Målinger fra juni i år har igen påvist fund af pesticider i vandløb nær gartnerier.