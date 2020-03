Trængte restauranter: Fynsk par stiller køkken til rådighed

Aflysninger og tomme lokaler er blevet den nye hverdag for mange fynske madsteder, efter coronavirussen er kommet til Danmark. Derfor er flere blevet nødt til at lukke ned og kun fokusere på mad ud af huset.

Men det er ikke alle, der har et sted at være, og det har fået et odenseansk par til at stille deres køkkenfaciliteter i centrum gratis til rådighed.

- Grundtanken er, at vi vil hjælpe små erhvervsdrivende med at starte et online takeaway sted op, siger Tahir Siddique, der sammen med sin kone, Nadia Chaudhary, havde planer om et nyt køkkenkoncept i lokalerne.

Parret tænker blandt andet på boderne i Storms Pakhus, der er lukket helt ned på grund af smitterisikoen og har gjort de erhvervsdrivende hjemløse.

Skulle først være åbnet til sommer

Der er tale om to lokaler med flere køkkener, og planen var egentlig, at de først skulle tages i brug til sommer.

Men på grund af coronakrisen har parret nu besluttet at lade andre få glæde af dem i mellemtiden.

- Altså vi har det alligevel, så hvorfor ikke hjælpe andre mennesker? siger Tahir Siddique.

- De har råvarer, de ikke kan bruge, og steder, der bliver lukket ned. Det næste, vi ser, er nok at indkøbscentre og food avenues bliver lukket ned. Vi vil gerne tilbyde dem, der har brug for det, at komme her og så sælge deres mad som takeway.

Konkurrenter hjælper hinanden i krisetider

Parret, der selv er involveret i madbranchen, kender selv til de udfordringer, som coronakrisen har givet. Derfor ligger det dem også ekstra meget på sinde at hjælpe de mindre erhvervsdrivende indenfor branchen.

- I denne kriseperiode giver det endnu mere mening, at vi støtter hinanden, selvom vi konkurrerer med hinanden i restaurationsmiljøet - men ikke i denne her situation, tror jeg ikke. Vi vil gerne hjælpe så meget som muligt, siger Nadia Chaudhary.

De seneste to dage har parret derfor gjort lokalet klar med hjælp fra malere og rengøringsfolk.

- Danmark er et land, hvor støtte og respekt for hinanden betyder rigtig meget. I denne kriseperiode har det endnu mere betydning at vi støtter hinanden, siger Tahir Siddique.

Afstand skal sikre mod smitte

Køkkenerne er opbygget med god afstand mellem bordene, og derfor bliver det ikke noget problem at undgå tæt kontakt, mener ejerne.

- Der bliver ikke problemer med afstanden her. Man kan sagtens arbejde med fire-fem meters afstand, siger Tahir Siddique.

Udover plads til sikker afstand er der også allerede sørget for sprit i køkkenerne, som skal være med til at sikre de erhvervsdrivende og kunderne, lyder det.