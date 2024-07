Solveig Stroyer Andersen er ved at være godt træt af dræbersneglene, der i år har invaderet hendes blomster og planter i haven.

- Jeg vil sige, der er rigtig, rigtig mange i år, siger hun.

Det har betydet, at hun nu i sin morgenrutine har inkluderet en saksejagt på sneglene.

- Jeg har vænnet mig til, når jeg vågner meget tidlig om morgenen, så går jeg ud i min pyjamas, så tager jeg en saks, og så klipper jeg løs på dem, fortæller Solveig Stroyer Andersen og tilføjer:

- Bare rolig, der er ikke et menneske på gaden, så det går nok.

Selvom Solveig Stroyer Andersen beskriver det som et evighedsarbejde at få bugt med sneglene i år, så er det ikke noget, der kan gøre hende rigtig arrig.

- Det er jo bare sådan, det er, siger hun.

Og det er ikke første år, Solveig har kæmpet med sneglene. Hun har derfor med tiden også fundet ud af, at den mest effektive metode for hende er at klippe dem over.

- Det er det eneste effektive, det er simpelthen at klippe dem over.