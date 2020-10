Letbanearbejde: Trafikeret ringvej lukkes i aften- og nattetimerne

En del af letbanearbejdet kommer torsdag og to dage frem til at påvirke bilister, der benytter den trafikale hovedåre Rismarksvej i Odense.

Her skal der lægges et slidlag, og derfor bliver Rismarksvej spærret mellem Rugvang og Regner Lodbrogsvej i et afgrænset tidsrum. Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Der er tale om tidsrummet fra klokken 20.00 til 05.00 torsdag samt 19.00 til 06.00 fredag og lørdag. Bilisterne er dermed nødt til at finde andre veje, lyder det.

Fire års arbejde er snart slut

Kommunen anbefaler, at bilister, der kommer fra vest ad Middelfartvej og skal mod nord via Rismarksvej, benytter Stegstedsvej og Paarupvej.

Bilister, der kommer fra centrum, anbefales at benytte Grønløkkevej og Rugårdsvej. Der kan være mindre ændringer undervejs, og derfor henviser kommunen ligeledes til, at man følger skiltene i området.

Se de anbefalede omkørsler på kortet nedenfor.

Foto: Odense Kommune

Når slidlaget på Rismarksvej er lagt ud, og vejbanerne er stribet op, er Rismarksvej efterhånden ved at være færdig efter flere års letbanearbejde.

Imens arbejdet står på, vil beboer-og ærindekørsel fortsat være tilladt.