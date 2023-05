Tragisk hændelse: Ung kvinde fundet død på kørebane

En ung kvinde blev torsdag eftermiddag fundet død på kørebanen på Adamsgade, skriver Fyns Politi på Twitter.

Politiet fik først en henvendelse fra Odense Banegårdscenter klokken 14.55 om, at en tilskadekommen kvinde lå tilskadekommen på vejbanen.

I starten fik politiet meldinger om, at borgere havde hørt skud. Det kan politiet dog afkræfte, og fortælle at det i stedet er en tragisk hændelse der ligger til grund for, at kvinden er afgået ved døden.

Politiet har afspærret Adamsgade i forbindelse med hændelsen, men forventer snart at kunne genåbne den.

Har man set hændelsen, og har behov for at tale med nogen om det, kan kontakte Psykiatrisk Akutmodtagelse i Odense, der kan hjælpe.