Trak sig i 11. time: Nu kommer Konservative med ændringsforslag til 69 millioner

Foruden sagsbehandlingen af byggesager vil man sætte penge af til erhvervstiltag, kigge på fremkommeligheden især ved Grønløkkevej og man vil samle erhvervsrettede opgaver i enten Borgmesterforvaltningen eller By- og Kulturforvaltningen for at ensrette proceduren.

Derudover vil Konservative ansætte en erhvervschef på turismeområdet.

Skal finansieres via nye jobs

I en pressemeddelelse lyder det, at man er klar over, at det er en stor sum penge, som partiet foreslår, at man tilfører området over tre år.

- Vi er klar til at finde finansieringen sammen med byrådets øvrige partier, og i øvrigt så vil 69 millioner kroner være tjent ind ved skabelse af cirka 600 nye jobs, skriver Søren Windell.