Travl august i OB: Sportsdirektør forventer flere handler

Han fortæller, at OB lige nu arbejder på flere konkrete handler. Der er både spillere på vej ind og på vej ud, og så er der flere planlagte handler, som skal masseres på plads, som han udtrykker det.

Trybull ind - Slotsager ud?

Aktuelt tæller OB-truppen 27 spillere, men Troels Bech er ikke tilfreds med trupsammensætningen endnu.

- Nej, for det er en evig optimering, og det sigter vi også efter. Når folk siger, at vi har et mål om at rykke op, så er det en sideeffekt af noget, der er større. Det handler for eksempel om at lave en stærk trup og en stærk klub, som er bundet sammen af en stærk kultur. Og det er større end den enkelte spiller, vi kan få ind. Men jeg tror stadig, at vi kommer til at se nogle afgange. Og jeg tror også, at vi kommer til at se en spiller eller to mere ind, siger Troels Bech.

Han ønsker ikke at uddybe, hvilke positioner, OB søger forstærkninger til, men han påpeger, at man ønsker en god konkurrencesituation på alle positioner. Derfor er det sandsynligt, at OB ønsker at styrke sig på venstre back, på den centrale midtbane og på kantpositionerne, men det er næppe alle ønsker, der bliver opfyldt.

Dog ser det ud til, at en tilgang er på vej. De seneste uger har den tyske midtbanespiller Tom Trybull trænet i klubben, og meget tyder på, at han skriver kontrakt med OB i denne uge. Troels Bech vil kun bekræfte, at der er en afklaring på Trybull-situationen inden for få dage.