Travl mødedag skal afgøre Nyt OUH's fremtid

Hvornår kan man forvente, at Nyt OUH åbner? Det spørgsmål skal politikerne i regionshuset i Vejle mandag forsøge at blive klogere på, skriver DR.

Politikerne i udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling skal mødes klokken 13, forretningsudvalget klokken 14, og regionsrådet klokken 15.

De to første møder har kun et punkt på dagsordenen. De er dog begge lukket og kun beskrevet med et ord - "Byggesag". På mødet i regionsrådet er der også et lukket punkt på dagsordenen, men det fremgår ikke, hvad det handler om.

Ifølge DR's oplysninger handler de lukkede møder om, at en ny tidsplan for Nyt OUH er på vej inden længe. Noget, som TV 2 Fyn også kunne fortælle i slutningen af oktober.