Travlt på plejehjemmet: - Svært at komme hjem og føle, jeg ikke slår til

Men når blodtrykket er taget, skal hun videre til den næste, der skal hjælpes på toilettet.

Mange af de ældre på Plejehjemmet Øst har så kræveplejende problemstillinger, at det dels er svært nå andet end plejen, dels at det er svært at få et fællesskab beboerne imellem. Det var ellers især lyst til at give de ældre det nærvær og styrke den følelse af fællesskab, de også har brug for, der drev Amalie Skovhøj Sørensen ind i faget.

- Jeg har det fra min mor. Jeg var med hende på arbejde, da jeg var lille. Det var en anden tid. De skrev i små bøger og havde tid til at sætte sig ned og se en gammel Morten Koch film med beboerne, fortæller hun.

Det er svært at acceptere, at der ikke længere er tid til det.

- Det sværeste er at komme hjem og føle, at jeg ikke har slået til. Hvis det fortsætter i det her tempo, hvor vi bliver færre på arbejde, og beboerne bliver mere behandlingskrævende, kan jeg kun forestille mig, at ilden brænder ud på et tidspunkt, siger Amalie Skovhøj Sørensen.