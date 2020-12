Politiaktion i Vollsmose: Tre anholdt og sigtet efter skudepisode

Efter at have været til stede i Vollsmose i flere timer har Fyns Politi tirsdag foretaget tre anholdelser.

Det oplyser politiet i en kortfattet pressemeddelelse sidst på eftermiddagen.

Hundepatruljer har med hjælp fra Forsvaret foretaget en såkaldt efterforskningsaktion i Odensebydelen. Her blev en skudepisode, som fandt sted 14. november, efterforsket.

Læs også Dagen før nedlukning: Coronasmitten stiger markant i Odense

De tre anholdte sigtes for ved skud at have forvoldt alvorlig fare for andre personers liv og førlighed, skriver politiet og tilføjer, at de anholdte også sigtes for ulovlig våbenbesiddelse.

Det forventes, at der vil ske fremstilling ved grundlovsforhør for lukkede døre onsdag.

Flere ransagninger

Politiet har ikke yderligere kommentarer til dagens aktion, står der i pressemeddelelsen, hvor der dog berettes om, at der er gennemført en række undersøgelser og ransagninger på flere lokationer i Vollsmose.

Ved aktionen deltog Forsvaret med specielenheden Advanced Search Capacity, som blandt andet er specialiseret i at søge efter små metalfragmenter. Det kunne være dele fra projektiler.

Advanced Search Capacity har da også afsøgt et større græsareal, hvor også politiets hundepatruljer deltog.

Undersøgelserne har ført til flere fund, som nu skal undersøges nærmere, men "af efterforskningsmæssige hensyn har Fyns Politi ikke yderligere om disse fund på nuværende tidspunkt", står der i pressemeddelsen.

Fyns Politi kunne samtidig med aktionen også meddele, at den mere end tre uger lange skærpede strafzone og visitationszone i området er ophævet.

Zonerne blev oprettet efter den skudepisode, som blev efterforsket tirsdag.

Læs også Jagtede tyv gennem byen med politiet i mobilen

Læs også Ramte bro så gnisterne fløj - chauffør opfordres til at melde sig selv