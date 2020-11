Tre anmeldelser fra samme adresse: Mand fægtede med kniv i bar mave

Omkring klokken 18.46 mandag aften fik Fyns Politi et opkald om en person i bar overkrop, der fægtede med en kniv i Kochsgade i Odense. Kort efter fulgte yderligere to 112-opkald om den samme mand.

Efter tre minutter var fire patruljebiler fremme på stedet.

Læs også Gangsterrap fra Vollsmose: - Den forherliger våben, narko og kriminalitet på et helt absurd niveau

- Det er ikke så tit, at vi får tre anmeldelser fra den samme adresse, og Kochsgade ligger ikke så langt fra politigården, så folk kaster, hvad de har i hænderne, når vi får anmeldelser om en, der flagrer med en kniv, fortæller vagtchef Henrik Krøjgaard.

Politiet brugte peberspay

Han fortæller, at hans kolleger måtte bruge peberspray for at få manden med kniven pacificeret og anholdt. Han har dog på intet tidspunkt været truende over for andre end politiet.

- Vores bedste bud er, at han har været i en stofpsykose, så nu ligger han til afrusning, inden han afhøres, fortæller Henrik Krøjgaard.

Manden er 32 år og fra Odense. Politiet har i forvejen en smule kendskab til ham.