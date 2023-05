Tre odenseanere frarøvet dankort og kontanter af falsk bankmand på eftermiddag

Mindst tre forskellige personer fra Odense er onsdag blevet frarøvet kontanter og hævekort af udspekulerede tricktyve.

Fælles for mindst to af personerne er, at tricktyven har udgivet sig for at være Mogens fra sikkerhedsgruppen i banken. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

Tricktyven har påstået, at der var ved at blive fjernet flere tusind kroner fra personens konto. Herefter fortalt denne Mogens, at en løber var på vej for at hente dankort og kontanter.

Kort efter er en Peter Jensen mødt op på de forurettedes adresser og påstået, at han var fra banken. Gerningspersonen beskrives som dansk af udseende, 16 - 18 år, 170 centimeter høj og med en spinkel kropsbygning. Manden havde kort hår, talte dansk og var iført gråsort jakkesæt og bar en skuldertaske.

Politiet har modtaget anmeldelserne i et relativt kort tidsrum onsdag eftermiddag fra 14 - 17.