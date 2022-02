Tre røverier på under en uge: Fyns Politi efterforsker mulig sammenhæng

- I dag er butiksrøverier ikke noget, vi ser så tit. Derfor efterforsker vi både sagerne enkeltvis, og også om der skulle være flere gerningsmænd involveret, siger Claus Andkjær, der er vicepolitiinspektør hos Fyns Politi.

27-årig mand dømt

I sidste uge blev en 27-årig mand anholdt for røveriet i Rema 1000 i Odense N.



Det skete, et døgn efter at han onsdag truede butikspersonalet med en kniv, som blev beskrevet som en køkkenkniv med et stort skaft.



- Det er klart, at vi nu efterforsker, om der kan være en sammenhæng og muligvis være flere gerningsmænd fra det første røveri, siger vicepolitiinspektøren.