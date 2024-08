Tre uger til deadline: Her bør OB forstærke sig på transfermarkedet

Balancen er vanskelig, fordi OB lige nu ikke er den mest attraktive klub i kongeriget. Tværtimod har OB som NordicBet Liga-klub hverken store økonomiske muskler eller særlige sportslige lokkemidler.

Hvis Superliga-klubber er interesserede i samme spiller som OB, vil OB i de fleste tilfælde blive fravalgt. Derfor bliver Troels Bechs ønske om at hente spillere, der egentlig er for gode til landets næstbedste række, svært at opfylde.

Behov for flere forstærkninger

Transfervinduet lukker ved midnat mandag den 2. september, og dermed har OB tre uger til at finde forstærkninger af truppen. I sidste uge gennemgik TV 2 Fyn hele truppen og pegede på op mod otte spillere, der kan forlade OB inden for den nærmeste fremtid, men det er også relevant at kigge på de områder af banen, hvor OB har behov for tilgange.

For selvom truppen aktuelt tæller 27 spillere, vil der sandsynligvis blive tyndet ud i løbet af de kommende uger. Og skal OB fortsætte de resultatmæssigt gode takter, er der behov for mere konkurrence i truppen.

TV 2 Fyn gennemgår her fem positioner, hvor OB bør forstærke sig inden transfervinduets lukning.