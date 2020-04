Trecifret millionbeløb: Kloakker og nyt til zoos dyr skal skabe corona-job

By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune vil fremrykke anlægsarbejde for millioner af kroner, som blandt andet kan skabe nyt i Odense Zoo og give kolonihaveejere kloaker. Samtidig skal det holde liv i virksomhederne og sikre, at folk fastholdes i deres job.

For fem uger siden tog politikerne i Odense Kommune det første skridt i den retning, og fandt 19 millioner kroner til at fremrykke kommunale renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.

Det skulle støtte erhvervslivet som følge af de økonomiske konsekvenser, coronavirus har ført med sig. Men nu indstiller By- og Kulturforvaltningen, at fremrykke yderligere 27 millioner kroner.

By- og Kulturforvaltningen vurderer samtidig at kunne fremrykke yderligere 87 millioner kroner i 2020 og 54,6 millioner kroner i 2021 til at stimulere økonomien på længere sigt.

De i alt knap 142 millioner kroner er et oplæg til drøftelse af mere langsigtede initiativer.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at holde gang i vores erhvervsliv og sikre arbejdspladser. Samtidig skal det være kloge investeringer, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) i en pressemeddelelse.

Rådmanden tilføjer, at med kloge investeringer menes et ekstra fokus på styrkelse af miljøet gennem sikring af grundvands- og vandløbsmiljøer og plantning af flere træer.

- Samt ikke mindst at styrke hverdagsmiljøerne som for eksempel vores skoler og fortorve gennem forøget renovering og vedligehold, siger Jane Jegind i pressemeddelelsen.

Af forslaget fremgår det, at der udover de mange millioner kroner til konkrete tiltag også skal findes penge til drift.

Fakta By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune indstiller til udvalget, at byrådet blandt andet godkender følgende: ​​​​​​Fremrykning og frigivelse af anlægsbevillingen ”Anlægstilskud til Odense ZOO” med 4,0 mio. kr. fra 2021 til 2020.

Fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling ”Ombygning/renovering af SFO” med 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2020, 1,5 mio. kr. fra 2022 til 2021 og 1,5 mio. kr. fra 2023 til 2022.

Fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling ”Skolernes genopretning” med 12,3 mio. kr. fra 2021 til 2020, 12,3 mio. kr. fra 2022 til 2021 og 12,3 mio. kr. fra 2023 til 2022.

Fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling ”Opretningsarbejder på kommunale bygninger” med 11,3 mio. kr. fra 2021 til 2020, 11,3 mio. kr. fra 2022 til 2021 og 11,3 mio. kr. fra 2023 til 2022.

Fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling ”Energibesparende foranstaltninger” med 2,6 mio. kr. fra 2021 til 2020, 2,9 mio. kr. fra 2022 til 2021 og 2,9 mio. kr. fra 2023 til 2022. Læs hele By- og Kulturudvalgets dagsorden 28. april 2020 her Kilde: Odense.dk Se mere

Kloakker og træer

På ønskesedlen står der blandt andet udskiftninger af 100-120 træer, vedligeholdelse af kommunale bygninger og veje samt kloakering af kolonihaver.

Man gør dog opmærksom på, at det kan koste et lidt for dybt indhug i kommunekassen og påvirke kassebeholdning med et minus på 31 millioner kroner i 2020, mens det vil give et plus på 4,9 millioner kroner i 2021 og et plus på 28 millioner kroner i 2023.

Der er til gengæld ikke indregnet afledt drift, så "der skal afsættes afledt drift i fald, der bevilliges nye anlæg", skriver forvaltningen.

By- og Kulturforvaltningens oplæg er på By- og Kulturudvalget dagsorden 28. april.