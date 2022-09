Tredje sejr: OB fik FCK til at snuble

Et velbesøgt Nature Energy Park lagde lørdag aften græs til en overraskelse, da OB slog de danske mestre fra FC København med 2-1.

Et skuffende resultat for gæsterne, der snublede i jagten på at hente terræn i toppen af 3F Superligaen og må tage til takke med at forblive på sjettepladsen.

Fynboerne fik omvendt tre yderst tiltrængte point i tabellens bundstrid, hvor man nu er kravlet op på ottendepladsen efter ni spillede kampe.

Generelt var det svært at se, at der var tale om en dyst mellem den forsvarende danske mester og et bundhold, for det var en meget åben slagudveksling i Odense, hvor værterne trak det længste strå.

OB'erne var energiske kampen ud og spillede med masser af gejst, og med et talstærkt publikum i ryggen var det formentlig det, der gjorde udslaget lørdag aften.

Mamadou Karamoko startede på toppen for FCK, og i kampens indledning fik han en stor mulighed tæt foran mål for at bringe sit hold foran, men han fik ikke foden ordentligt på indlægget fra venstresiden.

FCK kom dog foran efter 21 minutter, da OB's offensivspiller Mads Frøkjær på klodset vis fik skovlet bolden ind i eget net til en 1-0-føring til gæsterne, inden OB-angriber Issam Jebali udnyttede et koks i FCK-defensiven og usvigeligt sikkert satte bolden ind til 1-1.

Herefter fortsatte OB's høje intensitet og gejst, som gjorde, at FCK havde svære betingelser. FCK havde perioder med fint spil, men et decideret spilovertag fik udeholdet aldrig helt.

Efter 73 minutter havde Issam Jebali et forsøg på stolpen, som blot var millimeter fra at sejle i nettet, men ind gik den ikke.

Efter 85 minutter eksploderede stadion euforisk, da endnu en FCK-fejl resulterede i mål. Indskiftede Yankuba Minteh satte bolden ind i et tomt mål til slutresultatet 2-1.

/ritzau/