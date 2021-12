Tredje uheld på få uger: Fodgænger påkørt af letbanen

Odense Letbane bekræfter over for TV 2 Fyn, at "der har været en hændelse", men kan ikke oplyse mere på nuværende tidspunkt.



Et øjenvidne fortæller til TV 2 Fyn, at han overværede uheldet. Han blev opmærksom på uheldet, da letbanetoget tudede og bremsede hårdt kort før sammenstødet med fodgængeren.

Flere uheld

Det er det tredje uheld, letbanen har været involveret i siden den 30. november.

Dengang kolliderede letbanen, der i øjeblikket kører testkørsel, med en bil i samme kryds ved Ørbækvej og Stærmosegårdsvej.

Det viste sig efterfølgende, at bilisten var kørt over for rødt. Ingen kom til skade ved uheldet, men der skete betydelige skader på både letbanetoget og bilen.