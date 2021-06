Trentemøller og Minecraft: Anderledes HCA-åbning skal udfordre

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) siger i en pressemeddelelse, at med Odense Opening bliver det by-fejring på en måde, vi ikke har set det før.

- Vi er for alvor klar til, at odenseanerne og gæster udefra indtager byen og bliver en del af de mange underholdende og kunstneriske oplevelser, Odense Opening lægger op til. Jeg glæder mig rigtig meget til at genopdage Odense og blive inspireret på ny, udtaler borgmesteren pressemeddelelsen.

Det er for børn og voksne

Programmet for Odense Opening byder blandt andet på underholdning for børn, et unikt lydværk af Trentemøller og verdenspremiere på "H.C. Andersen i Minecraft".

Dertil kommer række af design- og kunstinstallationer, musik- og talks-navne.

Odense Opening er gratis og finder sted forskellige steder i Odense bymidte fra den 30. juni til den 6. juli.

Blandt andet omdannes Sortebrødre Torv til en stor talk-scene for både børn og voksne.

Her vil man kunne opleve Rane Willerslev, Knud Romer, Rasmus Tantholdt, Svend Brinkmann, Bente Klarlund, Anne Sophia Hermansen, Sofie Østergaard og Sebastian Klein.

Hent flere oplysninger om programmet på odenseopening.dk