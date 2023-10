Trine Bramsen håber på hårde sanktioner efter SDU-video

En video optaget torsdag på SDU er dagen efter omdrejningspunktet for masser af reaktioner. Blandt andet fra en række fynskvalgte politikere.

Tidligere har Mai Mercado (K) kaldt på handling, og nu stemmer Trine Bramsen (S) i.

- Jeg synes, det er fuldstændig forrykt, at den slags kan udspille sig på vores demokratiske uddannelser. Det vidner om, at der går nogle, som ikke har forstået, hvordan det er at være studerende på en dansk demokratisk uddannelse – og så endda universitetet, som er den højeste uddannelsesform, siger hun til TV 2 Fyn.

Hun understreger, at hun synes, SDU har håndteret situationen fint ved at sige, der er debatfrihed. Men hun håber samtidig, at der falder hårde sanktioner:

- Det er universitetet, der skal håndtere sanktionerne, men jeg har svært ved at se, hvordan man kan udvise sådan en adfærd og fortsat blive på uddannelsen, men jeg er sikker på, SDU tager godt hånd om situationen, siger hun og slutter:

Fra politisk hold synes jeg klart, vi skal sende et signal om, at denne adfærd ikke hører hjemme på en dansk uddannelsesinstitution.