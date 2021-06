Trine jagter serieblotter på Vesterbro

Trine mener ikke, at hun har set politiet mere i området siden anmeldelserne om seriekrænkeren. Derfor føler hun, at hun selv må patruljere. Fyns Politi er af en lidt anden opfattelse.



- I udgangspunktet mener jeg, at det at skabe tryghed i samfundet er en opgave for politiet. Vi vurderer ikke, at der er så store udfordringer eller et behov for at skabe særlig tryghedsskabende indsatser i området, men vores patruljer er naturligvis opmærksomme på de anmeldelser, vi har haft derude, og kigger også lidt oftere forbi, end vi normalt gør, siger Søren Frederiksen.