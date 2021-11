Trist Hjulmand: Lars Høgh har enorm betydning for landsholdet

- Jeg kender ikke nogen - selv under de omstændigheder Lars er i nu - som er i stand til at angribe livet så positivt, siger Hjulmand.

Den nuværende tilstand, som Høgh befinder sig, er noget, der fylder på landsholdet.

- Det påvirker os sindssygt meget. Vores tanker er hos ham. Vi taler meget om Lars, når han ikke er her. Vi gør alt, hvad vi kan for at få flest mulige minutter sammen med Lars.

- Jeg har selv personligt drønet til Kerteminde i tide og utide. Vi holder af ham, Tine og familien.

- Det er meget specielt, at alle spillerne og hele staben føler, at de har en af deres bedste venner i Lars, siger Hjulmand.

Landsholdet rustet til situationen

Ovenpå sommerens EM, hvor Christian Eriksen faldt om under åbningskampen mod Finland med hjertestop, er landsholdet bedre rustet til den aktuelle situation med Høgh.

- Vi har efterhånden oplevet en del med det her hold, og det er så endnu en ting, vi har haft med os et stykke tid. Han fik jo konstateret kræft i august 2018, og det har været en fortælling siden.

- Det er for alvor intensiveret i 2021. Det er sådan en parallel fortælling i vores samlinger, liv og også under EM, hvor vi også havde det med os, siger Hjulmand.

Der har også været overvejelser om at skåne spillerne for kontakt med Høgh i den aktuelle tilstand. Men det er ikke nødvendigt, for spillerne kan sagtens håndtere at hilse på ham.

- Den her gruppe er i stand til at tåle alt. Normalt vil jeg sige, at vi ikke kunne have en, der er så syg, med os i en vigtig sidste samling.

- For når man spiller fodbold, skal man faktisk have følelsen af, at det handler om liv eller død.

- Så når en af vores bedste venner er ved at dø, kan det godt forstyrre følelsesmæssigt på den intensitet og fokusering, der skal være. Men vi kan godt tåle det, siger Hjulmand.

Det har de bevist ved flere lejligheder, forklarer han.