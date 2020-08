Tro kopi af Lindøværftet genopstår i Australien

Da Lindøværftet i Munkebo lukkede i 2012, lukkede skibsbyggeriet på Fyn, men nu genopstår en tro kopi af værftet i byen Adelaide i Australien.

Og det er den fynske virksomhed Odense Maritime Techonology (OMT), der leverer skibstegninger til de skibe, der skal bygges på værftet.

Virksomheden har fortsat og videreudviklet på de kompetencer fra Lindøværftet, der i sin tid gjorde værftet førende inden for skibsbyggeri.

- Der er ingen tvivl om, at OMT er en fynsk og en dansk stolthed. Jeg er dybt imponeret over den viden, kunnen og nytænkning der ligger her, siger forsvarsminster Trine Bramsen (S), der mandag var på besøg på OMT for at høre om samarbejdet.

Den fynske virksomhed står bag byggetegningen af Lindøværftet, som er blevet bygget i Australien. Foto: Flemming Ellagaard

Odense er førende skibsdesignere

Da Lindøværftet lukkede i 2012, blev nogle af skibsdesignerne ansat i OMT og tog dermed kvalifikationer og viden med derfra. Siden er det gået rigtig godt for virksomheden, der er førende inden for skibstegninger.

- Vi har lavet en forretningsmodel, hvor vi designer skibe. Vi køber ind til de og hjælper kunderne med at få bygget skibene præcis der, hvor de skal bygges, siger Kåre Groes Christiansen, der er direktør i OMT.

Selvom den fysiske skibsproduktion lukkede ned for en del år siden med værftet, så mener direktøren, at branchen er vækstet.

- Vi har skabt rigtig mange job, fordi vi har fastholdt evnen til at designe og servicere skibe, siger han.

Og det er en unik arbejdsplads, som giver Danmark et kæmpe løft i erhvervspolitikken, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

- Her er vi helt unikke i Danmark. Det er afgørende, vi kan noget, der kan bidrage rundt omkring i hele verden, og hvor der faktisk er et stort eksportmarked, som ligger og venter, siger hun.

Fem fynske krigsskibe til England

Det er ikke kun den australske virksomhed, der har handlet ved OMT. Også den britiske flåde har været på shopping og købt byggetegningerne til flere kendte danske skibstyper, som de vil have lavet kopier af til deres flåde.

Blandt andet vil de bygge fem Arrowhead 140-fregatter som en kopi af Iver Huitfeldt-klassen, der i sin tid blev bygget på Lindøværftet og blev brugt i den danske flåde.

Den danske flåde har tre Arrowhead 140-skibe. I Storbritannien vil de bygge fem af de fynske modeller til den britiske flåde. Foto: Babcock International Group