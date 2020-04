Tro på fremtiden: Autohus trodser coronakrisen og ansætter flere folk

For to uger siden havde Anja Jarl Rasmussen fra Odense sidste praktikdag i et to ugers forløb hos Autohus Fyn i Odense. Altså godt en uge efter statsminister Mette Frederiksen (S) første gang lukkede dele af Danmark ned.

Det ærgrede Anja Jarl Rasmussen, fordi hun faktisk var i praktik et sted, hvor hun gerne så sig selv fortsætte i en elevplads i to år.

Jeg føler mig meget privilligeret over, at jeg er kommet ind i en virksomhed, som ansætter mig trods krisen Anja Jarl Rasmussen

- Jeg blev selvfølgelig bekymret for, om jeg kunne få den her elevplads, og om nogen overhovedet ville have mig som elev. Også fordi jeg var så glad for at være her i autohuset, så hver gang jeg havde et lille bitte håb om, at de ville have mig, var der en knude i maven, der sagde 'lad være med at blive for optimistisk', siger hun.

Hverdagen går videre

Anja Jarl Rasmussens chef, Mark Miari, var dog ikke i tvivl om, at han ville ansætte hende i en elevstilling.

For det første har de efterspurgt elever på kontoret, og for det andet går hverdagen forhåbentligt videre efter coronakrisen, håber han.

En krise, der indtil nu har haft betydning for virksomheden, men ingen store konsekvenser.

- Det har været lidt aflysninger, men vi har ikke sendt nogen folk hjem endnu. Vi har ikke så mange bookinger fremover, men indtil videre går det rigtig fint. Vi har omstillet os hurtigt, siger han.

For Anja Jarl Rasmussen har den tilgang stor og altså helt konkret betydning.

- Det betyder meget for mig, at de vil ansætte mig. Jeg føler mig meget privilegeret over, at jeg er kommet ind i en virksomhed, som ansætter mig trods krisen, siger hun.

Vigtig højsæson lige nu

Virksomheden har en ordning, hvor de tilbyder at hente og bringe biler gratis. På den måde kan de stadig yde service på bilerne, som skal gøres sommerklar.

Perioden lige nu er nemlig en af virksomhedens to højsæsoner, så det er vigtigt for virksomheden at være i gang fortsat. Derfor turde Mark Miari også godt ansætte en elev med løn.

- Vi tør ansætte, fordi vi har brug for hende, men også fordi vi gerne vil tage et ansvar. Og så længe vi ikke bliver lukket ned af myndighederne, skal jeg nok holde gang i hjulene.

- Vi har behovet for Anja nu, og vi mener også, at vi har behovet for hende, når krisen er ovre, siger Mark Miari.

Stort skulderklap

Anja Jarl Rasmussen, der til daglig går på Tietgen Erhvervsskole, kom oprindeligt i praktik i virksomheden gennem skolens Praktikcenter.

Hun er nu allerede godt i gang med arbejdet i Autohus Fyn, hvor hun sidder på kontoret og bliver lært op af det øvrige personale.

Selvom tingene foregår på en lidt anden måde i denne tid, hvor der tages alle forholdsregler med afstand og hygiejne, er hun en glad medarbejder hver dag.

- Det har været et dejligt skulderklap. Jeg er så glad for, at de ville have mig, og at de synes, jeg passer ind, siger hun.