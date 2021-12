Trods corona: 1.400 gymnasieelever inviteret til julefest med DJ og dansegulv

Drastisk at aflyse

- Jeg er ikke bekymret i en grad, jeg synes er proportional med at skulle aflyse, siger handelsgymnasiets rektor Dorthe Wang fredag middag til TV 2 Fyn.



Hun fortæller, at der op til festen er holdt nøje øje med smitteudviklingen. Heraf har rektoren vurderet, at det ville være et drastisk skridt at aflyse festen, fordi antallet af smittede elever er lavt, og at der samtidig ikke er tegn på større smittekæder på skolen.