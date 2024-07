Faldende renter, stigende lønninger og en inflation, der holder sig i ro, har ikke fået de danske forbrugeres humør til at eksplodere.

I juli er humøret således faldet en smule ifølge forbrugertillidsindikatoren fra Danmarks Statistik.

Indikatoren lyder nu på minus 5,4 mod minus 4,4 i juni.

Selv om forbrugernes optimisme ikke vokser ind i himlen, så har forbrugertilliden stadig rettet sig mærkbart siden efteråret 2022, bemærker Jeppe Juul Borre, som er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Optimismen brager ikke ligefrem gennem loftet, men set over det seneste halvandet år, går det i den rigtige retning. Vi forventer, at forbrugertilliden kommer til at stige yderligere herfra, skriver han i en kommentar.

I oktober 2022 ramte forbrugertillidsindikatoren minus 37. Det er det laveste niveau i statistikkens historie.