Trods fint spil: OB tabte mod FCK

I den anden ende lykkedes det for FCK at komme foran efter 32 minutter, da værterne fik et frispark lidt uden for feltet.

Spanske Pep Biel formåede at sende bolden ind i netmaskerne efter en afretning i OB-muren, og så var FCK foran med 1-0.

I anden halvleg jagtede OB en udligning, men det var FCK, der var tættest på at komme på tavlen igen, da Jens Stage fik annulleret en scoring for offside efter 67 minutter.

FCK var mere bolddominerende i anden halvleg, hvor OB havde svært ved at følge med.

Det blev derfor også 2-0 efter 76 minutter, da debutanten Khouma Babacar satte sidste fod på et indlæg fra Denis Vavro, og det endte med at blive kampens sidste scoring.