Trods halv milliard kroner til letbanen: - Vi tager imod en trojansk hest

I aftalen bliver der fremlagt projekter for omkring 161 milliarder kroner over de næste 14 år inden for kollektiv trafik, veje og støjværn, og selv om det glæder Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S), at godt halv milliard kroner af dem går til Odense Letbane, er oppositionen i Odense mindre begejstret.

- Det lyder umiddelbart som en dejlig gave, men jeg er bange for, at det er lidt af en trojansk hest, vi tager imod. Det er kun en tredjedel af finansieringen, der er på plads, og så kommer driften oveni, siger ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K), der frygter, at det bliver en dyr gave for odenseanerne at tage imod.