Trods høj smitte: Indlæggelsestallene er faldende på OUH

Med andre ord betyder det altså, at selvom smitten er høj, så er få hårdt ramt af corona.

Til sammenligning var der i uge to sidste år 486 smittede på fyn og 24 nye indlæggelser på OUH med alvorlig covid-19, mens der i uge to i år er 10.389 smittede og syv nye indlagte på coronaafsnittene.

- Det er nogen ret voldsomme forskelle, og det viser både, hvad vacciner og et skift i variant kan gøre, siger Anne Øvrehus.

Relativt fornuftige tal

Ifølge den ledende overlæge ser indlæggelsestallene blandt andet sådan ud, fordi vi nu er kommet hen over julen, og det betyder, at mange ældre og sårbare, der er i risiko for at blive hårdt ramt af smitten, nemmere kan være forsigtige.