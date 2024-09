Trods kæmpe prisstigning: Massivt flertal for letbanens etape 2

Onsdag kom det frem, at udvidelsen af Odense Letbane bliver 292 millioner kroner dyrere end først antaget. Det svarer sig til en meromkostning på 15 millioner kroner om året for Odenses skatteborgere - fra 45 millioner kroner til 60 millioner kroner om året.



Efter prisstigningen beløber den totale anlægspris sig til 1,777 milliarder kroner for etape 2, der skal gå fra Seden gennem Vollsmose og til Sukkerkogeriet. Det stod klart, da Økonomiudvalget onsdag blev præsenteret for nye beregninger for etablering af letbanens etape 2. For at realisere projektet skal der anlægges 4,9 kilometer nye skinner, købes otte nye tog og etableres ti nye stationer.

Politikere fra nær og fjern var da også ude at tilkendegive deres holdninger til projektet, men midt i al virakken var det ikke let at holde styr på, hvem der egentlig mener hvad.

TV 2 Fyn har nu talt med samtlige otte partier i Odense Byråd, og såfremt partierne stemmer ens internt i partierne, tegner der sig et klart flertal på 17-12 i byrådet for letbanens etape 2. Det sker, efter Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har meldt ud, at han er for udvidelsen - hvis altså et flertal i byrådet kan blive enige om økonomien.

Peter Rahbæk Juel har ellers flere gange nægtet at melde klart ud, hvorvidt han var for eller imod etape 2.