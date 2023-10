Trods krise: OB melder to tribuner tæt på udsolgt

Det kører ikke på banen for Odense Boldklub, men det til trods er der tilsyneladende fin opbakning på tribunerne.

OB-fansene kan i hvert fald ikke beskyldes for at blive væk, og på en grå og regnfuld oktober-mandag kan klubben fortælle, at både Richard Møller Nielsen-Tribunen og Nedre Barfoed-tribunen nærmer sig udsolgt.

Det er da heller ikke en ligegyldig kamp, der venter fynboerne, når Lyngby gæster Nature Energy Park. Et nederlag vil nemlig hægte OB af på 10. pladsen med fire point op til Vejle, mens en sejr vil bringe dem to point fra sjettepladsen, der efter 22 kampe giver adgang til Mesterskabsslutspillet.