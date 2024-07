Trods ledige studiepladser: - Vi har knækket kurven

Natten til fredag d. 26. juli fik ansøgerne til de videregående uddannelser svar på, om de var blevet optaget på en videregående uddannelse.

For nogle gik en drøm i opfyldelse, for andre må drømmeuddannelsen vente for en stund.

Men på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er der stadig ledige pladser på langt størstedelen af deres uddannelser.

Alligevel er det ikke noget, der skaber bekymrende miner hos skolens rektor, Jens Mejer Pedersen.

- Det er et meget almindeligt billede, det vi ser nu. Det er også ret normalt, at nogle vælger at takke nej til det studie, de får tilbudt. Men over en længere tidshorisont, så er det da et betydeligt lavere optag at spore generelt.

Lille fremgang i en svær tid

Samlet set har UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole oplevet en lille fremgang fra sidste år.

Både pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen har oplevet en fremgang i optagelsestallene på henholdsvis ti og syv procent. Dog har der over en længere årrække været en betydelig tilbagegang på begge uddannelser.

- Vi er glade for, at vi har knækket kurven og stoppet blødningen, hvad det angår. Det, der er bekymrende er, at efterspørgslen stadigvæk er langt større, end det vi uddanner. Det er et stort problem for samfundet, at der mangler kvalificeret personale, siger Jens Mejer Pedersen

Rektoren understreger, at skolen sagtens kan indrette sig efter at have et højere antal elever på skolen. Problematikken ligger dog ude i samfundet.

- Vi er låst af, at de offentlige institutioner som eksempelvis sygehusene er bundet af et medarbejderloft. Hvis vi skal optage flere elever, har vi behov for en ambitiøs politisk reform.

Årets optagelsestal ligger 20 procent under UCL's rekordoptag på 4085, som blev sat i 2020.