Trods nabomodstand: Carsten får ti koncerter i baghaven

Carsten Flemming Andreasen har boet på Carl Baggers Allé over for Odense Zoo siden 1979. I alle årene har toget på Svendborgbanen passeret i skellet mellem hans hus og Bondestuen.

I de senere år er musikken kommet til, så alt efter vindretning kommer der musik fra Tinderbox i Tusindårsskoven eller fra gryden i Den Fynske Landsby.

- Der er meget i området, men der er kun cirka 60 meter fra mit soveværelsesvindue til plads ved Bondestuen, siger Carsten Flemming Andreasen.

Datoer på koncerter er på vej

Udover at Bondestuen har fået tilladelse til ti koncerter i 2020, er den samme tilladelse givet til Byens Ø, hvor spillestedet Posten i år afviklede ti udendørskoncerter.

Medejer af Restaurant Bondestuen Jan Arentoft siger efter By- og Kulturudvalgets afgørelse, at han håber at kunne præsentere de første navne inden jul.

- Nu skal vi sætte os med en kalender og finde nogle datoer, hvor der ikke ligger så meget andet. Vi skal selvfølgelig ikke lave en koncert under H.C. Andersen Festivals eller sådan noget. Men jeg håber da, at vi i næste uge kan afsløre de første navne, så folk kan købe en billet i julegave, siger Jan Arentoft til Fyens Stiftstidende.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra formanden for beboerforeningen Carl Baggers Venner, Thomas Kehlet-Larsen. Han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig om udfaldet af dagens beslutning i By- og Kulturudvalget.