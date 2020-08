Trods rekordoptag: Færre studerende søger kollegieboliger

Årets optagelser på landets videregående uddannelsesinstitutioner slår samlet set det hidtidige rekordår 2016. På landsplan har 69.526 ansøgere fået tilbudt en plads på en videregående uddannelse, hvilket er seks procent højere end sidste år

På Syddansk Universitet i Odense er der optaget 5.478 personer, hvilket er en stigning på fire procent i forhold til 2019. Det er samtidig det højeste antal optagne siden rekordåret 2016.

Læs også Rekordmange er optaget på fynske videregående uddannelser

Stigningen afspejler sig dog ikke i antallet af ansøgere hos Kollegieboligselskabet i Odense, som i år mærker et fald i antallet af ansøgere på deres boliger.

Kollegieboligselskabet har i år modtaget lige omkring 3.000 ansøgninger. Det tal lå i 2017 på 4.000 og er altså faldet med 25 procent på bare tre år.

Ifølge Henning Blume Islund, der er udlejningschef hos Kollegieboligselskabet, skyldes faldet, at der de seneste år er blevet bygget flere lejligheder i Odense og omegn, som er til at betale for de studerende.

Videregående uddannelser Her er en oversigt over hovedtallene for optagelsen i år: * 69.526 ansøgere er kommet ind på en videregående uddannelse. Det er det højeste antal nogensinde. * 81 procent har fået opfyldt deres førsteprioritet. Det svarer til fire ud af fem ansøgere. * Omkring 16.000 af de optagne er under 21 år. Det svarer til 23 procent af de optagne. Sidste år var 24 procent under 21 år. * Der har i år i alt været 94.604 ansøgere. * Mere end hver femte ansøger har fået plads på et studie til at blive enten pædagog, sygeplejerske, lærer eller socialrådgiver. * I alt 10.686 ellers kvalificerede ansøgere har ikke fået en plads det sted, de ønskede. Det er en stigning på 2270 eller 27 procent. * Cirka halvdelen af disse havde kun søgt ét uddannelsesudbud. Kilder: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ritzau Se mere

- Bare fordi der kommer flere studerende, så har kollegierne ikke flere boliger, og det er vores erfaring, at de studerende søger derhen, hvor der er ledige boliger, siger Henning Blume Islund.

Udviklingen taler ind i en tendens til, at de studerende generelt er begyndt at søge mere bredt, når de søger boliger, hvilket Henning Blume Islund ser som en positiv tendens.

- De studerende har fået flere penge mellem hænderne de senere år, og det giver dem nogle nye muligheder på boligområdet, siger Henning Blume Islund.

Vil hellere bo med få andre

23-årige Mette Rise er netop kommet ind på psykologistudiet på Syddansk Universitet, og hun skal derfor flytte fra Sjælland til Odense.

I jagten på en bolig i den fynske studieby har hun dog ikke søgt ind på et kollegie.

- Jeg er bare ikke rigtig kollegietypen. Jeg vil hellere bo med få andre, som jeg kender godt, og ikke skulle dele køkken med alt for mange, fortæller hun.

Derfor har hun fundet en lejlighed sammen med en veninde, som de skal bo sammen i.

Ifølge Henning Blume Islund ses der også en tendens i Odense til, at flere unge flytter sammen i en bolig, end de før har gjort. På den måde bliver det lettere for de unge at få råd til en hel lejlighed, end hvis de skulle bo der selv.

- Det er jo et personligt holdningsspørgsmål, om man gerne vil have nogle at snakke med, når man kommer hjem, eller om man har brug for at have sit eget, siger han.

Færre får brug for tag-over-hovedet garanti

I Odense Kommune sørger ordningen tag-over-hovedet garanti for, at alle studerende mellem 18-30 år, som ikke kommer fra Odense Kommune, har et midlertidigt sted at bo, når de starter på studiet i september.

Det forventes ifølge Studiebolig Odense, at 100 færre i år vil gøre brug af denne ordning sammenlignet med sidste år.

Læs også Gode boligråd op til studiestart: Du kan let blive snydt

På Studiebolig Odenses hjemmeside angives opførelsen af de nye lejemål i Odense ligeledes som årsag til udviklingen. I perioden 2011-2019 er der blevet bygget 1.025 nye studieboliger i Odense.

Det er muligt at benytte tag over hovedet-garantien i op til tre måneder, indtil man finder en permanent bolig.