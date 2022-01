Trods stigende smitte: - Indlæggelsestallene følger ikke smittetallene på OUH

Med andre ord er færre hårdt ramt af corona, end det fremgår i statistikken.

- Det har været stabilt med indlagte, der har brug for behandling for covid, så de, der ikke er så syge, kommer til at fylde meget i tallene, siger Anne Øvrehus, der er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på OUH.

Stort smittetryk, færre indlagte

Selvom OUH oplever et stabilt indlæggelsestal for patienter med corona, har Infektionsmedicinsk Afdeling mærket virusset hos personalet, hvor flere er blevet smittet over jul og nytår.