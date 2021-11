Trods tilbagegang: Flertal bag Rahbæk intakt

Socialdemokratiet mister tre mandater og har nu ti, mens både Konservative og Venstre nu har seks mandater.

Hvis Radikale fortsat peger på Peter Rahbæk Juel, som, de har gjort hidtil, har den siddende borgmester opbakning fra i alt 16 mandater ud af de i alt 29.

Men Radikale kan altså blive tungen på vægtskålen, og intet er endnu underskrevet i Odense.

Fremgang til Konservative

Konservative har fået et flot valg og går knap ti procent frem. Dansk Folkeparti mister begge sine mandater, og Nye Borgerlige får et enkelt mandat. Liberaterne og Johnny Killerup kommer ikke ind.

- Vi er rigtig, rigtig glade og vil gerne takke de odenseanere, der har bakket os op, siger Søren Windell.

- Vi har et fantastisk kandidathold, og vi har kørt en flot valgkamp - og så har vi medvind på cykelstien fra Christiansborg, siger Søren Windell.

Han ønsker dog ikke at forholde sig til, om det flotte konservative valg betyder, at han nu skal være by- og kulturrådmand.

I stedet vil han på ingen måde afvise at lokke med de radikale mandater, som med rette aftale kan gøre Søren Windell til borgmester.