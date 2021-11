Trods tilbagegang: Rahbæk Juel ser ud til at holde fast i flertallet i Odense

- Ved valget for fire år siden lavede vi et historisk valg. Det har vi ikke helt gjort den her gang, og jeg vil godt sige tillykke til Konservative med deres fremgang. Men det kan ikke ændre på, at der er en meget tydelig tendens til, at der er et parti, der fortsat er det store, brede og samlende parti i Odense, og det er Socialdemokratiet, siger Peter Rahbæk Juel.

Han erkender, at partiet havde forventet at gå tilbage, men siger også, at det umiddelbart ser ud til, at tilbagegangen bliver større, end de havde håbet på.

- Der kan være mange faktorer. Sidste gang havde vi et historisk godt valg, og det kan man ikke gøre hver gang. Men vi er stadig klart det største parti, og som det ser ud lige nu, så har vi stadig borgernes mandat til, at jeg kan fortsætte som borgmester.

- Vi håber, det kan rette sig lidt op på de sidste steder, siger Peter Rahbæk Juel.