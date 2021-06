Trodser appel: Hundredvis af elever fejrer sidste skoledag

Skolekammeraten Tilde Rasmussen supplerer:



- Jeg tænker ikke, at det er så coronasikkert, men at mange er lidt selviske i dag. Det er virkelig svært at lade være, når alle ens venner er samlet hernede - det er virkelig svært ikke at være selvisk i denne her situation, siger hun.

Udover Vestre Skole er også elever fra Tarup Skole og Odense Friskole mødt op.