Trodser hjerneskade: Casper bekæmper kræft med perler

Casper Skovhøj Clausen håber, at donationerne kan hjælpe andre familier, der går igennem samme forløb, som hans familie har været igennem.

Cirka 374.000 danskere lever med eller efter en kræftsygdom. I dag er behandlingen og forskningen indenfor de forskellige former for kræft dog nået så langt, at to ud af tre personer overlever sygdommen.

Målet er udsolgt

Der bliver i snit produceret ti perleplader om dagen, og en hurtig hovedregning forklarer, hvorfor skuret hos forældrene er fyldt til randen med perlepladekreationer.

- Vi har så mange perleplader liggende, at vi har sagt til Casper, at vi ikke længere stryger de plader, han laver, fortæller Per Clausen.

I stedet må Casper Skovhøj Clausen lægge perlerne tilbage i de sorteringskasser, der er købt ind til formålet.

Men det giver ham ikke mindre blod på tanden.

- Det ultimative mål er, at jeg får udsolgt af mine perleplader. Så kan jeg nemlig donere 10.000 kroner til Knæk Cancer, siger Casper Skovhøj Clausen.