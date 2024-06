Troels Bech forventer travl sommer i OB - der skal siges farvel til mange

Han lægger ikke skjul på, at det er afgørende for OB at komme tilbage i Superligaen i første forsøg, for det kan blive dyrt at være 1. divisionshold gennem længere tid.

- Der er både nogle økonomiske forhold, og der er noget, der handler om selvforståelsen og det tab af brand, som vi oplever ved at rykke ned. Det er selvfølgelig endnu mere markant, hvis vi skal bruge flere år på at rykke op igen. Vi kan også se det på nogle af de andre klubber i landet, som har oplevet besvær med at komme op igen – Esbjerg som det værste eksempel – at det også gør noget ved hele fundamentet omkring en klub, hvis man bruger flere år i 1. division. Så det er ret vigtigt for os, siger Troels Bech.

Han henviser til den vestjyske traditionsklub Esbjerg, der i på få år gik fra bronzevinder i Superligaen i 2019 til 2.divisionsklub. EfB rykkede ud af Superligaen i 2020 og efter to sæsoner i 1. division, rykkede klubben endnu en række ned til 2. division i 2022. Først her i 2024 er det lykkedes vestjyderne at vende tilbage til 1. division og vejen til en Superliga-retur ser således lang ud. Den skæbne skal OB forsøge at undgå.

Her kan du se hele pressemødet, fra da Troels Bech blev præsenteret som ny sportsdirektør. Artiklen fortsætter under videoen.