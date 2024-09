Troels Bech gør status efter 100 dage som sportsdirektør

- Mængden af udfordringer, vi har haft, siden den dag vi rykkede ned, har jo været så monumentale, at jeg ikke kunne forestille mig, at vi skulle vinde otte ud af otte.

Sådan siger OB's sportsdirektør Troels Bech til klubbens egen hjemmeside i et interview, der kigger tilbage på hans første 100 dage i direktørsædet. Troels Bech er ikke overrasket over, at OB har vundet de enkelte kampe, men for ham vidner det om, at der er bedre tider på vej.

Det har dog ikke været uden bump på vejen, og Troels Bech afslører også i interviewet, at nedrykningen har gjort det sværere at lokke spillere til klubben. Og de spillere, der gerne vil til klubben, har måske ikke helt været gode nok.