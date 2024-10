Troels Bech undrer sig over Slotsager-debat: - Det er ærgerligt

Han er blandt de største talenter i Europa, og sidste sæson var han en af de mest benyttede forsvarsspillere i klubben. Men i øjeblikket er der ikke meget spilletid til OB's Tobias Slotsager.

Den manglende spilletid og spilleren kontraktsituation med klubben har fået flere til at spekulere i, om det er en sammenhæng, men det afviser sportsdirektør Troels Bech endnu en gang over for Tipsbladet.dk.

- Jeg synes, det er ærgerligt, det er blevet en historie, hvor man tillægger tingene en anden værdi end det, der er sportens natur - at selv de mest talentfulde og prioriterede spillere befinder sig i et miljø, hvor dagsformen skal have lov til at bestemme.