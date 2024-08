Troels dyrker ældgammel fægtekunst: - Det er som en dans

Nye rekrutter

Troels Jensen er det eneste medlem fra HEMA Odense, der har fundet vej til træningsbanen i Tusindårsskoven denne sommeraften. Til gengæld er fire nye fægteaspiranter dukket op.

- Det er sommerferie, og der er ikke så meget at lave. Vi så det her på Facebook og det var gratis, så min ven Jacob og jeg tænkte, "lad os da give det et skud," siger Akram Choujaa Goudira, der aldrig før har prøvet at fægte.

Aspiranterne griber hver et stålsværd, mens Troels Jensen passioneret lærer dem om de forskellige fodteknikker og typer af slag.

De forskellige slag har navne af tysk afstamning. For eksempel "vom tag" der betyder "fra taget" og er et huk oppefra og ned. Troels Jensen viser også en slagteknik der hedder pflugh. Den har dette navn, da men her holder sværdet på samme måde som en gammeldags plov.

Efter et par træningsslag mener Trols Jensen, at de tre nye gutter er klar til at give Troels selv et par tæsk.

- Lad mig lige trække i noget beskyttelsesudstyr. Nu skal i til at slå lidt på mig med noget stål. Og i må gerne forsøge at slå mig ihjel griner han.