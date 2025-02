Truede med kniv under røveri i Danske Bank

Han er bevidst om, at OB endnu ikke er på det niveau, der kræves, når turneringen begynder 21. februar.

- Ja, det er noget arbejde at gøre, og det er også planlagt derefter. Der var mange af de her spillere, der spillede 90 minutter i dag. Og der er nok flere af dem, der godt kunne have brugt en udskiftning, hvis det havde været første turneringskamp, så vi kunne have fået noget mere power ind på banen.

- Men jeg er også tilfreds med, at vi lærer, at der er ingenting, der kommer let til os. Der skal ikke meget til, så har vi et mål imod os. Og det var bare en klar forståelse af nogle af de marginale processer, der ligger i at være tophold, siger Søren Krogh.