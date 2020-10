Truede med køkkenkniv: Snarrådig betjent fik røver anholdt på banegård

Fyns Politi bragte onsdag aften en efterlysning af en ung mand, der stod bag et røveri mod en Fakta-butik i Svendborg. Her havde han med en køkkenkniv truet sig til et mindre kontantbeløb.

Men mindre end en halv time efter, han var blevet efterlyst, var manden i politiets varetægt. Det skyldes en snarrådig betjent, fortæller vagtchef Peter Vestergaard.

- Jeg kan ikke sige, hvad det var ... intuition eller erfaring, men han tænkte, at manden måske havde taget toget, siger han til TV 2 Fyn.

Derfor troppede to betjente op på Odense Banegård. Og her stod de således klar til at anholde røveren, da han helt uvidende stod af toget kort før klokken 21.

Kendt af politiet

Betjentene kunne genkende manden, der blev beskrevet som en to meter høj, dansk mand, ud fra overvågningbillederne fra butikken.

Der viste sig at være tale om en 24-årig mand fra det sydfynske, der allerede var kendt af politiet.

- Han blev anholdt på stationen uden dramatik, fortæller vagtchefen.

Opdatering kl. 2055. Vi har nu 1 anholdt for røveriet. Han blev truffet på banegården i Odense, og er nu på vej til politigården. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) October 21, 2020

Dermed kom ingen til skade under røveri eller anholdelse, men vagtchefen forestiller sig, at de tilstedeværende i Fakta-butikken er rystede.

Anmeldelsen løb ind 19.48, og politiet er fortsat ved at samle trådende og skrive rapporter. Derefter skal der tages stilling til, om den 24-årige skal fremstilles i grundlovsforhør.