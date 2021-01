Truede med pistol: Fyns Politi efterlyser røver

En yngre mand mistænkes for at stå bag et røveri mod Lokal Brugsen i Skt. Jørgensgade i Odense.

Fyns Politi oplyser på Twitter, at røveriet fandt sted klokken 20.15 lørdag aften, hvor manden truede personalet I butikken med en pistol.

Manden beskrives som værende mellem 25 og 30 år gammel og cirka 185 centimeter høj. Han var under røveriet iført en halvlang sort jakke og lysebrune støvler og bar mundbind.

Fyns Politi efterlyser vidner. De kan kontaktes på telefonnummer 114.

På butikkens facade er der flere skilte, hvor det fremgår, at personalet ikke har adgang til kontanter. Foto: Local Eyes