Truede sig til mobil og købte Snickers - nu efterlyses røvere af politiet

To personer truede den 30. maj en borger på banegården i Odense til at udlevere sin mobiltelefon. Kort efter blev telefonen brugt til at købe Snickers-chokolade for 200 kroner.

Nu efterlyser Fyns Politi de to gerningsmænd med overvågningsbilleder af den ene.

- Vi har set et par tilfælde af den her type smårøverier hen over sommeren, og det vil vi meget gerne have stoppet. For det første, fordi det er dumt at gøre sig til røver for en håndfuld Snickers-chokolader men for det andet, fordi det er helt urimeligt at udsætte andre sagesløse borgere for trusler på den her måde, siger efterforskningsleder Finn Wegner Petersen.