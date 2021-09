Truet med pistol til at udlevere knallert: Politiet efterlyser vidner

Onsdag aften blev en 16-årig dreng angivelig truet med en pistol i Nøglens Kvarter i det sydøstlige Odense.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

- Vi får anmeldelsen klokken 20.58. Her er en und mand eller dreng blevet truet af to unge mænd til at udlevere sin knallert. Den forurettede forklarer, at han er blevet truet med en pistol, siger vagtchefen.