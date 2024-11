Tusindvis af boliger i Odense ramt af strømnedbrud

Natten til mandag har den centrale del af Odense været ramt af strømnedbrud. Det fremgår af Energi Fyns hjemmeside under driftinformation.

Det oplyses, at nedbruddet blev registreret klokken 01.11, og at strømmen var oppe at køre igen klokken 01.40 - altså knap en halv time senere.

Det fremgår ligeledes, at flere områder var berørt, og på Energi Fyns hjemmeside står der, at 1200 borgere i postnumrene 5000, 5200, 5210, 5230 og 5250 var ramt. Herunder finder man blandt andet OUH.

TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra Odense Universitets Hospital for at høre, om de har været ramt af et strømnedbrud, og hvilke konsekvenser det eventuelt har haft.