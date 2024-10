Tusindvis af odenseanere får afgift i letbanen - men under halvdelen betaler de 1.000 kroner

Opdatering

TV 2 Fyns undersøgelse har haft det journalistiske formål at afdække, hvor risikofrit det er at køre uden billet i letbanen to timer hver dag midt i myldretiden i en hel uge. Undersøgelsen viste, at det kunne lade sig gøre at snyde systemet i et stort omfang, fordi der er begrænset billetkontrol. Dette er også bekræftet af den øverste ansvarlige for Fynbus, der står for kontrollen. Undersøgelsen har alene haft et journalistisk sigte om at afdække et samfundsproblem – ikke at snyde systemet. Nu hvor undersøgelsen er afsluttet og historien er publiceret, har TV 2 Fyn derfor betalt for turene.