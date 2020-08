Tusindvis af odenseanere mod salg af Fjernvarme Fyn: Nu svarer viceborgmester på kritikken

I løbet af halvandet døgn har omkring 3.700 facebookbrugere meldt sig ind i gruppen “Nej til salg af Fjernvarme Fyn”, og opbakningen kommer bag på det konservative byrådsmedlem Tommy Hummelmose, der står bag gruppen.

- Det er meget overvældende, siger Tommy Hummelmose (K) til TV 2 Fyn

Spørger man Odenses viceborgmester, Tim Vermund (S), der er stor tilhænger af et salg til Energi Fyn, kommer protestgruppen på Facebook dog ikke til at ændre på Socialdemokratiets planer om at sælge fjernvarmeselskabet.

- Det er helt naturligt, at der er forskellige holdninger til et salg, og der er en naturlig skepsis, når man første gang bliver præsenteret for at skulle sælge ud af noget, man ejer, siger Tim Vermund.

Ændrer protestgruppen noget i den videre proces i salgsplanerne?

- Nej, det var noget, vi regnede med, der ville komme. Før man har sat sig ind i betingelserne for et salg, og at man sælger til en forbrugerejet virksomhed, og at varmepriserne ikke kommer til at stige, og at man får bedre mulighed for at lave en grøn omstilling. Det er noget, folk først lige skal have med ind og sunde sig lidt over, forklarer viceborgmesteren.

SF'er: Fjernvarme Fyn er så vigtig for os

Det er ikke kun Konservative, der er imod salget af Fjernvarme Fyn. Enhedslisten meldte, allerede da gruppen blev oprettet, sin støtte, og TV 2 Fyn har torsdag talt med SF-vælgere, der også støtter deres politiske modsætninger i denne sag.

- Det er en så vigtig ting for Odenses og Fyns borgere, at vi holder fast i Fjernvarme Fyn. Om man er på højre eller venstre side af den politiske linje, har ingen betydning, siger Liv Salzwedell, der er socialrådgiver i Odense, og som normalt stemmer på SF.

Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet i Odense forsøger at sælge Fjernvarme Fyn.

Anker Boye måtte opgive salg

I 2011 måtte daværende borgmester Anker Boye (S) droppe salget af Fjernvarme Fyn som følge af massiv modstand, blot to uger efter han offentliggjorde planerne om et salg.

- Jeg har vurderet hele sammenhængen og sagt, at jeg ikke synes, byen fortjener sådan en uro og bekymring. Derfor har jeg stoppet sagen og trukket den af bordet, fortalte Anker Boye dengang til TV 2 Fyn.

Var det en fejl at foreslå et salg?

- Ja, det må jeg sige. Det var det helt klart.

Gentager historien sig?

Tim Vermund mener dog ikke, at historien er ved at gentage sig et årti senere.

- Vilkårerne er helt anderledes her. Her drejer det sig om at sælge til forbrugerne og få nogle penge ud, så vi kan bygge daginstitutioner og plejehjem. Det tror jeg, at der er rigtig mange odenseanere - uanset om de er medlem af den ene eller anden facebookgruppe - der synes er rigtig vigtigt, siger han.

Odense Kommune har planer om at sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn for 900 millioner kroner.